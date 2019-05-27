ÜNLÜLER BAYRAMDA NE KADAR KAZANACAK?

En çok parayı Hadise alacak. Toplam 750 bin lira kazanacak. İkinci sırada Gülşen ve Yıldız Tilbe (650 bin lira) var. Üçüncülük ise 600 bin lira ile Serkan Kaya'da.
SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya
SILA: 160 bin lira/Kıbrıs
GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme
LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs