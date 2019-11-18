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ÜNLÜ TURİZMCİNİN KAHKAHA DOLU PAYLAŞIMI!

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ÜNLÜ TURİZMCİNİN KAHKAHA DOLU PAYLAŞIMI!
Turizm sektörünün önde isimlerinden Murat Kıyak yaptığı paylaşımla cesaretini ortaya çıkarttı.

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Turizm sektörü, Murat Kıyak'ın paylaştığı videoyu sosyal medyada sıkça konuşmaya başladı. Kıyak yaptığı hareketlerle adeta Cem Yılmaz'a taş çıkarttı. İşte Murat Kıyak'ın o paylaşımı:

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