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Ünlü turizmci ve pastane zinciri sahibi gözaltında!

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Ünlü turizmci ve pastane zinciri sahibi gözaltında!
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İstanbul'da dağıtılan veya tutuklanan üyelerinin yerlerine yeni görevlendirmeler yaptığını tespit etti.

İstanbul'un da aralarında olduğu 7 ayrı ilde FETÖ/PDY'nin aktif olarak faaliyet gösteren sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanması’na yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, gözatına alınanlar arasında Ateş Turizm’in sahibi Ekrem Ateş ve Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de bulunuyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin İstanbul'da dağıtılan veya tutuklanan üyelerinin yerlerine yeni görevlendirmeler yaptığını tespit etti. Örgütün yeni faaliyetleri ile ilgili başlatılan soruşturmada sözde 'eyalet hadimi', 'bölge hadimi', 'mütevelli esnaf', 'ünite yapılanması' ve 'talebe yapılanması’na yönelik 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 32 zanlıdan 25'i gözaltına alındı.

PASTANELER ZİNCİRİ SAHİBİ VE TURİZMCİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlılar arasında FETÖ'nün esnaf mütevellisinde görevli oldukları belirlenen Ateş Turizm’in sahibi Ekrem Ateş ve Görgülü Pastaneleri’nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de olduğu öğrenildi. Ateş ve Sekizkardeş'in uzun süredir arandığı belirtildi.

 

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