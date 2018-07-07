Ünlü tatlıcıya saldırıda dikkat çeken detaylar

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde, Bağdat Hurma Tatlısı’nın sahibi Fatih Karaman (38), otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken silahlı saldırıya uğradı.

Başından vurularak, ağır yaralanan Karaman hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayı araştırmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel bir ekip görevlendirdi. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekip, saldırının Karaman’ın öz dayısı Y.S. tarafından, aralarındaki ticari anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

İKİ AYRI TAKSİYLE ULUDAĞ’A KAÇTI

Kiraladığı otomobille saldırıyı gerçekleştiren Y.S., olayın ardından otomobili terk ederek iki ayrı ticari taksi kullanıp Uludağ’a kaçtı. Ekipler gerçekleştirdikleri arama çalışmasında Y.S.’yi saldırıda kullandığı tabancayla beraber bir çadırda yakaladı.

NE OLMUŞTU?

Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Hurma Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Kahraman, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşi Yadigar Karaman'la telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.