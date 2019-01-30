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Ünlü sunucu'nun eski eşi gözaltına alındı

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Ünlü sunucu'nun eski eşi gözaltına alındı
Sunucu Özlem Yıldız, sekiz yıl evli kaldığı oğlunun babası Sinan Serter'den 2013'te boşanmıştı. Serter, oğlu Demir'le birlikte çıktığı Uludağ tatilinde gözaltına alındı

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ'da oğlu ile tatil yaparken borçları nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özlem Yıldız, aldığı bu haber üzerine İstanbul'daki işlerini bırakarak apar topar 12 yaşındaki çocuğunun yanına uçtu.

SİNAN SERTER KİMDİR?
Armatörlük yapan Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu.

2005 yılında nikâh masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013'te boşandı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter’in Özlem Yıldız’dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.

Özlem Yıldız, boşanmayla ilgili iddialara şu yanıtı vermişti:

''Onunla aynı şeyleri yaşadım. Ben o dönemi atlatırken neler yaşadığımı biliyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ben 5,5-6 yıl direndim ama verilen kararı değiştirebildim mi? Hayır. Sonuç yine 'Özlem para için boşandı' oldu. Şu an yaşadıklarını biliyorum. Hissediyorum. Sonuna kadar onun yanında olmak ''

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