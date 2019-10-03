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ÜNLÜ SUNUCULARDAN ALTIN KELEBEK RESTİ!

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ÜNLÜ SUNUCULARDAN ALTIN KELEBEK RESTİ!
Altın Kelebek Ödüllerine ünlü sunuculardan tepkiler sürüyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Arslan Yılmaz ile Fatih Portakal'ın adaylıklarının iptalini istediği Altın Kelebek ödüllerine bir ret de Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci'den geldi.
Konuya yönelik açıklama yapan Değirmenci, "Şimdi baktım benim de adımı yazmışlar aday adayı diye. Didem Arslan Yılmaz haklı. Çıkarın benim de adımı o listeden. Reddediyorum peşinen. Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun!" dedi. Kişisel twitter hesabından açıklamalar yapan ünlü sunucu Didem Arslan Yılmaz, adaylıktan çıkarılmak istedğini belirtti. 

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