Ünlü sunucular böyle rezil oldular!

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, pop müziğin esfanevi ismi Madonna'nın İsrail'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına konuk olarak sahneye çıkması hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

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