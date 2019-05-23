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Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, pop müziğin esfanevi ismi Madonna'nın İsrail'de düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına konuk olarak sahneye çıkması hakkında ilginç bir yorumda bulundu.
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:48
İzlenme: 18
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