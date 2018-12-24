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ünlü sunucu'dan itiraflar " dışarı da gülmek zorundayım ama eve gidip ağlıyorum"

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ünlü sunucu'dan itiraflar " dışarı da gülmek zorundayım ama eve gidip ağlıyorum"
Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, bir AVM'de düzenlenen etkinlikte hayatına dair ilginç itiraflarda bulundu.

nlü model ve sunucu Özge Ulusoy, bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlik başlamadan önce Ulusoy'un gizli bir hayranından oyuncak bebek ve kalpli ayıcık geldi. Ünlü sunucu, hayranlarının karşısına çıktığında gelen ve kimin gönderdiği belli olmayan hediyeleri görünce şoke oldu.

Ardından konuşma yapan Ulusoy, özellikle gençlere tavsiyeler vererek, "Ben paramın kıymetini bilirim. Çünkü kendi paramı kazanıyorum ve geleceğe yatırım yapmaya çalışıyorum. Müsrif bir insan değilim. Çalışarak, emek harcanarak kazanılan para çok kıymetli" dedi.

Düzenli bir hayatı olduğunu dile getiren ünlü güzel, "Dışarıdan çok değişik bir hayatımız varmış gibi geliyor ama akşam 10 buçukta yatağa girerim. Sabah da erken kalkıp sporumu yaparım. Yiyip kilo almayanlardan değilim. O yüzden çok spor yapıyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü sunucu "Hayatta sizi en çok zorlayan şey neydi. Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz" sorusuna, "Benim de sıkıntılarım, sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyor bana. Çok sık oluyor hatta, hayatımızdaki bazı insanlar yüzünden. Her seferinde bir öncekini düşünüyorum, 'Ben neler atlattım ama bu da geçecek' diyorum. Tabii ki kolay olmuyor. Dışarıda gülmek zorundayım ama evde gidip ağlıyorum. Her insan gibiyim" yanıtını verdi.

Yemek yapmayı bilmediğini anlatan Özge Ulusoy, "Çok isterim bir tencere yemek yapayım, sofralar kurup misafir ağırlayayım ama öyle bir hayatım ne yazık ki yok. Yemek yapmayı evlenince öğreneceğim herhalde" ifadelerini kullandı.

 

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