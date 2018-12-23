Ünlü sunucudan çok konuşulacak itiraflar

Sunucu Burcu Esmersoy, oyuncu Ezgi Mola’nın ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ Youtube kanalına konuk oldu.42 yaşındaki güzel, 14 yıl önce sunuculuğa başlarken yaşadığı komik bir olayı anlattı.

Sunucu Burcu Esmersoy, oyuncu Ezgi Mola’nın ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ Youtube kanalına konuk oldu.

42 yaşındaki güzel, 14 yıl önce sunuculuğa başlarken yaşadığı komik bir olayı anlattı.

REKLAMLARDA OYNADIM, SUNUCULUK TEKLİFİ GELDİ

"İlk önce güzellik yarışmasına katıldım. O zamanlar güzellik yarışmasına katılanlar reklamlarda oynuyorlardı. Benim ajansım da ‘öyle bir şey mi yapsak, iyi olur’ dedi. Reklamlarda oynadıktan bir süre sonra sunuculukla ilgili televizyonlardan teklif geldi.

"BECEREMEYEBİLİRİM"

TV'lerden teklif gelince, 'Sunuculuk istemiyorum, beceremeyebilirim. O yüzden beni geri planda işe alırsanız daha iyi olur' dedim. Onlar da beni yapımcı yaptılar.

"BU KIZ GÜZEL, EKRANA ÇIKARALIM"

1997 senesinde çocuk program yapımcısı olarak işe girdim. Çok çalışkan olunca CNN Türk kurulurken beni oraya transfer ettiler. 2000 yılında spor departmanına girdim. Girdiğim anda da spor müdürümüz, ‘Bu kız güzel, bunu ekrana çıkaralım’ demiş. Bana söyledi, ‘Beceremem, kusura bakmayın’ cevabını verdim.

"BÜLTEN SUNACAKSIN, YOKSA İŞE GELMİYORSUN"

Spor müdürümüz, 2001, 2002, 2003 senesinde de sunuculuk teklifi yaptı. En son 2004’te geldi, bana baktı ve ‘Sen bu akşam 23.50 bültenini sunuyorsun, yoksa yarın işe gelmiyorsun’ dedi. Herkes bana baktı ‘Yaparsın’ dediler, üç saat boyunca eğitim verdiler.

"BURCU SAKIN NEFES ALMAYI UNUTMA"

Program saati geldi, yönetmenimiz 10’dan geriye doğru saymaya başladı ve bana ‘Burcu sakın nefes almayı unutma’ dedi. Ben de ‘Bir insan neden nefes almayı hatırlatır ki’ diye düşündüm.

"İÇİMDE TUTA TUTA BURNUMDAN AKTI"

Programın jeneriği döndü, yayına girdik. Burnumdan küçük bir sümük aktı aşağı doğru. Çünkü ağlamak istemedim. Gözümden yüzüme yaş gelmesin diye! İçimde tuta tuta burnumdan aktı.Sümükdemeyeyim de gözyaşı.