Ünlü Sunucu Ölü Bulundu

Ünlü televizyon sunucusu Caroline Flack'in ölümü dünyayı yasa boğdu. Bir süredir zor zamanlar geçirdiği ve depresyonda olduğu bilinen ünlü sunucu intihar etmeden sadece birkaç saat önce aldığı habere dayanamadı ve yaşamına son verdi.

Ünlü sunucu Caroline Flack'in ölüm haberi, televizyon dünyasını şoka sokarken, ünlü ismin hayranlarını ve sevenlerini de yasa boğdu. Londra'daki evinde cumartesi akşamı ölü bulunan 40 yaşındaki sunucu, bir süredir zor zamanlar geçiriyordu. 2019 yılının Aralık ayında, ünlü sunucu Caroline Flack'in sevgilisi Lewis Burton’la birlikte yaşadığı Londra’daki evine 6 polis aracı ve sağlık ekipleri gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, elleri kanlar içindeki Flack’i gözaltına alırken, Burton ise tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, gece saatlerinden itibaren tartışan ikili arasında tansiyon giderek yükselmişti.