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Ünlü sunucu dan şok itiraf "hiç sevilmedim"

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Ünlü sunucu dan şok itiraf "hiç sevilmedim"
Her söylediği ile gündem olan sunucu Seda Akgül, bu kez Twitter adresinden içini döktü.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve ünlülerle girdiği diyaloglar, zaman zaman da sosyal medya paylaşımları ile gündem olmayı başaran ünlü sunucu Seda Akgül, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile adeta içini döktü. Uzun bir açıklamada bulunan Akgül samimi itiraflarda bulundu. "Hayatımda gerçek anlamda hiç sevilmedim" diye sözlerine başlayan güzel sunucu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hiç hamile kalmadım, hiç anlaşılmadım, iş hayatımda hep özverili oldukça kaybettim. Tırnaklarımla çabalamadan, hiç bir kısmet kucağıma düşmedi. Son 20 yıldır ailemden ayrı şehirde yaşıyorum çünkü acılarına uzak olmak istiyorum. Normal mi? İşin kötüsü, mesleğim icabı 20 yıldır hissettiklerimi söyleyemedim, ya da hissetmediklerimi defalarca söylemek zorunda kaldım.. Gerçi “zayıf cins” olarak algılanan kadınlardan beklenenin fazlasını yaptım..Sonuç :0 Adalet duygum artık sarsıldı...Bence yaşamaya değer tek şey oydu. Özgüveni olmayan, yüzeysel insanların yaptığı boş sohbetler.. Berbat espri anlayışı, 10 sn.’de adam harcama, uzay pahalı yerlerde hava atmak için lüks araba kiralayan gerzekler, kredi ile marka çanta alan çatlak kızlar... Ahhh ahhh..."

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