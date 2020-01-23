Ünlü Sunucu Boşandı

Ünlü spiker Jülide Ateş ile Emre İskeçeli çiftinden kötü haber geldi. Jülide Ateş, kişisel Instagram yaptığı açıklamayla, Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu.

Ünlü haber spikeri Jülide Ateş, 11 Temmuz 2001 yılında Washington'da dünyaevine girdiği Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli ile boşandıklarını açıkladı.

Jülide Ateş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emrem... Kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam... 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana... Merhamet ve şefkat oldun... Hayat arkadaşım can yoldaşım oldun... Birlikte büyüdük. Hayatta en değerli varlığım Ali ' min babası oldun.

22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek. Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz. Ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım... Seni çok seviyorum..."