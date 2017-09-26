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Ünlü sporcu yoğun bakımda

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Ünlü sporcu yoğun bakımda
Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli olmadığı takdirde hayatını kaybedeceği öğrenildi.

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

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