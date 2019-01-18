Ünlü spiker Hande Aydınalp Haber konseyi ailesine katıldı

Ünlü spiker Hande Aydınalp siyasi, ekonomi, spor, mağazin, yaşam gibi bir çok konu da yazılarıyla sizlerle olacak.

Tecrübeli spiker Hande Aydınalp Spordan siyasete,Mağazinden aktüaliteye kadar kısaca yaşamın her alanından yazılarıyla burada.