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Ünlü spiker Hande Aydınalp Haber konseyi ailesine katıldı

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Ünlü spiker Hande Aydınalp Haber konseyi ailesine katıldı
Ünlü spiker Hande Aydınalp siyasi, ekonomi, spor, mağazin, yaşam gibi bir çok konu da yazılarıyla sizlerle olacak.

 Tecrübeli spiker Hande Aydınalp Spordan siyasete,Mağazinden aktüaliteye kadar kısaca yaşamın her alanından yazılarıyla burada.

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