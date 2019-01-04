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Ünlü şovmen beş günün ardın'dan tekrar yoğun bakıma alındı

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Ünlü şovmen beş günün ardın'dan tekrar yoğun bakıma alındı
3 aydan fazla süredir hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir süre önce normal odaya alınmıştı. 5 gün ailesiyle hasret gideren Erbil'in durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürenMehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan şovmenin 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.Hastane ve ailesi tarafından gizlenen bu gelişmenin ardından steril ortamda aile fertlerini gören, onlarla sohbet edenErbil’in, sağlık durumunun kötüleşmesiyle tekrar solunum cihazına bağlanması ailesini üzdü.

BABAM İÇİN DUA EDİN

Şovmenin kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında babasıyla olduğu fotoğrafına “Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü” notunu düşmüştü.

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