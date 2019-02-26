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Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti

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Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu.

BİROY'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz.

Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız." denildi.

Aytaç Arman'ın eşi geçen günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

"Tedavi sürecinde çeşitli durumlar ortaya çıkabiliyor ama yoğun bakımlık bir durum asla yaşanmadı. Tedavi iyi gidiyor. Hastanedeyiz ancak haftaya eve çıkacağız. Kendisinin durumu iyi."

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