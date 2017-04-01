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Ünlü şarkıcının oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı

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Ünlü şarkıcının oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı
Meksikalı şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlunun aracı ABD sınırında arandı, narkotik köpekleri otomobilin bagajına gizlenmiş dört Çinli bulundu.

Meksikalı ünlü şarkıcı Pepe Aguilar'ın oğlu, ABD'de insan kaçakçılığından tutuklandı.

ABD gümrük görevlileri, San Diego'da durdurulan Jose Aguilar'ın aracının bagajında dört Çinli bulunduğunu bildiriyor. Gizli bölmede saklanan kaçakların yerini narkotik köpekleri tespit etti.

İki hafta önce federal ajanlar tarafından tutuklanan Jose Aguilar'ın olaya dahil olduğu dün belirlendi.

Dört Çinli, ABD sınırını geçmek için ünlü şarkıcının oğluna 60 bin dolara kadar ödeme yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Jose Aguilar, kefaletle serbest bırakıldı.

Meksika'nın en popüler şarkıcıları arasında yer alan Pepe Aguilar'ın dört Latin Grammy ödülü bulunuyor. Ayrıca Hollywood'daki şöhretler kaldırımında bir yıldıza sahip.

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