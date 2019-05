Ünlü şarkıcı sahnelere neden veda ediyor?

Britney Spears’ın menajeri Larry Rudolph, ruhsal tedavi gören şarkıcının Las Vegas’a geri dönmeyeceğini ve artık sahnede şarkı söyleyemeyebileceğini açıkladı.

Uzun süredir Britney Spears’ın menajerliğini üstlenen Larry Rudolph, ünlü yıldızın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir daha asla sahne performansı sergileyemeyebileceğini söyledi.

Şubat ayında rehabilitasyon merkezine yatan pop şarkıcısının babası Jaime’nin ciddi bir hastalığa yakalanmasının ardından ruh sağlığının bozulduğu düşünülüyor.

TMZ’nin haberine göre, Spears, mayıs ayında başlayan ve ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmedi.

Rudolph, TMZ’ye yaptığı açıklamada, sanatçının bir daha asla sahneye çıkamayacağından korktuğunu dile getirdi.

Menajer, “Bana göre Britney Vegas’a ne yakın gelecekte ne de herhangi bir zamanda dönmemeli. Fiziksel ve ruhsal olarak tam iyileşene kadar çalışmasını istemiyorum. Çalışmak istediği her an ben buradayım. Tekrar çalışmak istediğini söylerse bunun iyi ya da kötü bir fikir olduğunu söylemek için buradayım” dedi.

Rudolph ayrıca, Spears’ın babasının hastalığını öğrendiğininde aklının başından gittiğini söyleyerek, “Geçen yaz turneye çıkmak istiyor ve beni her gün arıyordu. Çok heyecanlıydı. Şimdi beni aylardır aramıyor. Derin bir sessizlik içinde. Açık bir şekilde konser vermek istemiyor” ifadesini kullandı.

Spears, rehabilitasyon merkezinde tedavi gördükten sonra objektiflere yakalanmış ve bakımsız haliyle dikkat çekmişti.

Spears, kolon hastalığı tedavisi gören babası nedeniyle zor zamanlar geçirdiğinden, ocak ayında ‘Domination’ adlı turnesine babasına destek olmak için ara vermişti. Spears, babası için sosyal medyada da duygusal bir mesaj paylaşmış, “İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu” demişti.