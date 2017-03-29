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Ünlü şarkıcı Rihanna, duş sahnesi için soyundu

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Ünlü şarkıcı Rihanna, duş sahnesi için soyundu
Bates Motel dizisinde rol alan ünlü şarkıcı Rihanna, duş sahnesi için soyundu.

Alfred Hitchcock ve Psycho (Sapık) filminin hayranları uzun zamandır bu anı bekliyordu...

Ve Bates Motel, sinemaseverlerin beklentilerini boşa çıkarmadı.

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un efsane filmi Sapık'ın yeniden çevrimi olan dizi Bates Motel, yeni sezonuyla çok iddialı.

Güzel şarkıcı Rihanna dizide, 1960 yılında Janet Leigh tarafından hayat verilmiş Marion Crane karakterini canlandırıyor.

'BU KADIN MANYAK' DİYECEKLER!

Efsanevi duş sahnesiyle adını sinema dünyasının unutulmazları arasına yazdıran karakter, bu kez Rihanna tarafından canlandırılıyor.

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