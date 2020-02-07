Ünlü Şarkıcı Pozlarıyla Olay Oldu

Rita Ora'dan nefes kesen cesur bir paylaşım daha



Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yine yürek hoplatan bir paylaşım daha yaptı. Sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Rita Ora'nın Instagram'dan paylaştığı bir birinden cesur pozları...