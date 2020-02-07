Ünlü Şarkıcı Pozlarıyla Olay Oldu

Rita Ora, dergiye verdiği cesur pozlar kadar yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.
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Kendisi hakkında açıklama yapan ünlü şarkıcı Rita Ora 'Benim içimde daha hassas kırılgan duygulara sahip bir taraf var' diyerek bakın neler söyledi:
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'İnsanlar beni sürekli işkolik olarak görüyor. Dediğim dedik ve sert mizaçlı görüyorlar.
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Ama benim içimde daha hassas kırılgan duygulara sahip bir taraf var. Benim müziğim neyse o.
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Ne mutlu ki şarkılarım amacına ulaşıyor. Şimdiye kadar bu tarafımı göstermek zorunda kalmamıştım.
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Aslında hep içimde saklıyordum. Fakat artık bir şekilde buna hazırım. Belki de büyümek böyle bir şeydir'
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Rita Ora'dan nefes kesen cesur bir paylaşım daha
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yine yürek hoplatan bir paylaşım daha yaptı. Sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte Rita Ora'nın Instagram'dan paylaştığı bir birinden cesur pozları...
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Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sahnede giydiği kostümleriyle ne kadar cesur olduğunu defalarca ispat etmişti. Rita Ora Instagram'da yaptığı paylaşımlarla cesurluğun bir tık üstüne çıkıyor. İşte güzel şarkıcı Rita Ora'nın Instagram'da yaptığı yürek hoplatan paylaşımlar...
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Instagram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan Rita Ora, sütyensiz pozunu paylaştı. Rita'nın "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giymeyin" notuyla paylaştığı fotoğraf 650 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
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İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.
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Rita Ora'dan olay bikinili paylaşım
ABD'de son dönemin en dikkat çeken yıldızlarından biri olan Rita Ora'dan yeni paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptıkları olay olan Rita Ora'nın bikinili fotoğrafına binlerce beğeni geldi.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.
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Insragram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, mavi bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Rita'nın paylaşımı 80 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.
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