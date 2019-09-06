ÜNLÜ ŞARKICI NİCKİ MİNAJ, EMEKLİ OLDU!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, emekliye ayrıldığını duyurdu. Minaj, ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediği için böyle bir karar aldığının altını çizdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Dans gösterisi ve şarkılarıyla son dönemin gözde isimlerinden olan Nicki Minaj şok bir karar alarak emekliye ayrıldığını açıkladı. Twitter üzerinden 20 milyonu aşkın takipçisine açıklamalarda bulunan Minaj, "Emekliye ayrılmaya ve aileme zaman ayırmaya karar verdim. Hepiniz şimdi mutlusunuzdur. Hayranlarıma sesleniyorum, ben ölene kadar beni dinlemeye devam edin" dedi.