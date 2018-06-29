Ünlü şarkıcı kırmızı dantelli elbisesiyle!

Lady Gaga, önceki gün New York’ta stüdyoya giderken objektiflere takıldı.

Farklı tarzıyla her zaman ön planda olmayı başaran şarkıcı, Christopher Kane imzalı kırmızı dantelli elbisesi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla dikkat çekti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Gaga, imza dağıtmayı da ihmal etmedi.