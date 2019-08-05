ÜNLÜ ŞARKICI ANNE OLDU

Bengü anne oldu. Ünlü şarkıcının kızları Zeynep dünyaya geldi.

Gecce'nin haberine göre; Ünlü sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 08.27’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Zeynep adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, Zeynep bebeğin ve Bengü’nün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.