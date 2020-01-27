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Ünlü Sanatçıdan Duygusal Paylaşım

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Ünlü Sanatçıdan Duygusal Paylaşım
17 Ağustos 1999 depreminde babası Ali Ferah’ı kaybeden Şebnem Ferah, Instagram paylaşımlarıyla Elazığ’daki depremzedelere duygusal bir mesaj gönderdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremde babasını kaybeden Şebnem Ferah, cuma gün Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.

Babası Ali Ferah’ı depremde kaybetmenin acısını kelimelere döken ünlü şarkıcı şunları yazdı:

“Fotoğraftaki 3-4 yaşlarımdan kalma, kırılmış bir oyuncak piyano. Küçücükken her bir tuşuna dokunduğumda kendime kocaman dünyalar yaratmayı öğrenmişim. Tabii sonradan bazı objeler sembolikleşebiliyor; annem ve babam bu oyuncağımı hep saklamışlar..."

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