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ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!

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ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!
'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

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