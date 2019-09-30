İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.
- BIST 105.033
- Altın 267,326
- Dolar 5,6450
- Euro 6,1584
- İstanbul 25 °C
- Ankara 26 °C
- TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN BANKASYA'DA HESABI ÇIKMADI
- ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!
- CİCİŞ CEYDA'DAN YİNE OLAY POZLAR
- KONUT KREDİSİ OLANLAR MÜJDE!
- YARGI REFORMUNDA GÖZE ÇARPAN AYRINTILAR!
- LÜKS YATTAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER
- İSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
- SPOR SEVERLER 100 KADINDAN VİCTORİA TSURANOVA'YI SEÇTİ
- NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
- "TERBİYESİZ" DEMENİN MANEVİ PARA CEZASI VAR
- BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖNÜL VE KEYİF İŞİ YOGA'YA ADAY
- EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
- FUNDA ARAR'I AĞLATAN ŞARKI!
- KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI
- İSRAFIN TÜRKİYE'DEKİ BOYUTU DUDAK UÇUKLATTI!
ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!
'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ateş, Böceği, Ercan, Hastane, Bostancıoğlu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı.
CİCİŞ CEYDA'DAN YİNE OLAY POZLARMagazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, yatakta üzerinde sadece havlu olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
SPOR SEVERLER 100 KADINDAN VİCTORİA TSURANOVA'YI SEÇTİErkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 kazananını açıkladı.
BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖNÜL VE KEYİF İŞİ YOGA'YA ADAYUzun yıllardır yoga ve pilates yapan Berrak Tüzünataç ileride yoga stüdyosu açmayı planlıyor.
VİDEO GALERİ
- 18:50 - TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN BANKASYA'DA HESABI ÇIKMADI
- 18:20 - ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!
- 18:15 - CİCİŞ CEYDA'DAN YİNE OLAY POZLAR
- 18:00 - KONUT KREDİSİ OLANLAR MÜJDE!
- 17:54 - YARGI REFORMUNDA GÖZE ÇARPAN AYRINTILAR!
- 17:04 - LÜKS YATTAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER
- 17:00 - İSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
- 16:38 - SPOR SEVERLER 100 KADINDAN VİCTORİA TSURANOVA'YI SEÇTİ
- 15:45 - NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİLER BÜYÜYOR
- 14:53 - "TERBİYESİZ" DEMENİN MANEVİ PARA CEZASI VAR
- 14:23 - BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖNÜL VE KEYİF İŞİ YOGA'YA ADAY
- 13:12 - EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADIN KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!
- 12:24 - FUNDA ARAR'I AĞLATAN ŞARKI!
- 19:43 - KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI
- 18:25 - İSRAFIN TÜRKİYE'DEKİ BOYUTU DUDAK UÇUKLATTI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim