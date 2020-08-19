Ünlü profesör fena yakalandı!

Televizyonlarda insanların kafe ve restoranlara gitmemesi konusunda uyarılarda bulunan Prof. Mehmet Ceyhan, çorbacıda çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Türkiye'deki koronavirüs süreciyle birlikte hayatımıza giren isimlerden biri de Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, neredeyse her gün koronavirüs ve salgın süreciyle ilgili açıklamalar yapan Ceyhan kafelere gidilmemesi konusunda da uyarıda bulunmuştu. Ünlü doktorun buna rağmen çorbacıya gitmesi, masada maske bulunmaması ise tepki çekti.

"ARKADAŞLARLA ÇORBACIDA"

Önceki gece fotoğrafı paylaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyha, paylaşımına "Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile, 01'de biten Habertürk programı sonrası çorbacıda" notunu düştü.

NE DEMİŞTİ?

Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları söylemişti "Kahveyi getiren ve götürenden çok büyük bir risk beklemiyoruz. Çünkü onlar görünüyor, onların maskesini takıp takmadığını, size hizmet ederken kurallara uyup uymadığını görebiliyorsunuz. Ama özellikle hem restoranlarda hem de kafelerde onu servise hazırlayanları görmüyorsunuz. Onların içinde koronavirüs taşıyan birileri varsa eğer onlar, bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor. Çay hazırlayanın, kahve hazırlayanın ya da yemek sevisi hazırlayanın bulaştırması biliniyor. Taşıyıcılardan daha çok bunlardan bulaşıyor. Çay, kahve içecekseniz çok emin değilseniz yanınızda bir kolonyalı mendil ya da dezenfektanla ıslatılmış kağıt mendil ile ağzınıza gelecek yeri silmek gerek. Elinizi değdirdiğiniz bardağa, çatala, kaşığa özellikle bu şekilde bulaşıyor, ağzınıza götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Gerçekten bu şekilde bulaşan vakalar var."