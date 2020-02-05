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Ünlü Oyuncuya Hapis Cezası

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Ünlü Oyuncuya Hapis Cezası
Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan Gökçe Özyol’a 500 TL adli para cezası verecekti. Ancak oyuncunun geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bunun üzerine oyuncunun eski cezasını da çekmesine karar verdi.

2013'TE YARGILANDI

Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

1 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya veridği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Gökçe Özyola büyük şok 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı
 
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