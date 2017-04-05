Ünlü oyuncunun gizli intikamı!

Ünlü oyuncu Naomi Watts, metroda kendisini gizlice görüntüleyen hayranından intikam aldı.

Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, metroda kendisinin gizlice fotoğrafını çeken bir yolcudan ilginç bir şekilde intikam aldı.

Yaşam tarzıyla diğer Hollywood yıldızlarından ayrılan 48 yaşındaki İngiliz aktris Watts, toplu taşıma araçlarını tercih ettiği günlerden birinde yine metroya bindi.

Ancak karşısında oturan yolcu, ünlü oyuncunun gizlice fotoğrafını çekmek istedi.

Fotoğrafçılık yapan Aubrey Lofgren adlı kadın, daha sonra da bu kareyi Instagram hesabında paylaştı ve "Güzel Naomi Watts bugün metroda" şeklinde yazdı

Ancak Watts, fotoğrafının çekildiğinden habersiz olmadığını aynı gün Instagram'da yaptığı bir paylaşımla ortaya koydu.

Cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çeken Lofgren'i tam bu esnada fotoğraflayan Watts, söz konusu kareyi paylaşırken de "Çok sinsi olduğunu mu sanıyorsun? #yakaladımseni #metromanzaraları" notunu düştü.

Watts'in şok paylaşımı üzerine Lofgren de yakalandığını anladı ve ünlü aktrisin çektiği kareyi kendisi de Instagram'ına koydu ve "Yakalandım" diye yazdı.

Bu ilginç olayın aslında Haziran 2016'da yaşandığı ancak Watts ve Lofgren'in Instagram'daki paylaşımları arasındaki bağlantıyı dün bir Twitter kullanıcısının kurduğu, bunun üzerine de manşetlere taşındığı belirtildi.