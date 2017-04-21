Ünlü oyuncudan sokakta pes dedirten davranış!

Ünlü oyuncu Naz Elmas, bankacı sevgilisi Cemre Bozer'le öpüşürken görüntülendi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Naz Elmas, Bebek'te sevgilisiyle görüntülendi.

Ünlü oyuncu ve sevgilisi oturdukları mekanda çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden defalarca öpüştü.

Bu anların görüntülendiğini anlayan ve muhabirleri fark eden Elmas, öfkelendi. Elmas, muhabirlere "Siz benden izin almadan beni nasıl çekersiniz. Ben sevgilimle öpüşürken beni çekmenizi istemiyorum. Bundan sonra benden izin almadan fotoğrafımı çekmeyeceksiniz" diye bağırdıktan sonra sevgilisinin yanına geri döndü.