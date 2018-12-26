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Ünlü oyuncu'dan şok itiraf hayali "Enrique ıglesias"

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Ünlü oyuncu'dan şok itiraf hayali "Enrique ıglesias"
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da başlayan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından şarkısını paylaştı.

Son olarak rol aldığı dizisi 'Ufak Tefek Cinayetler' yayından kalkan ve ardında albüm çıkaracağını açıklayan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yeni görüntüler paylaştı. Usta sanatçı Nilüfer'in 'Of Aman Aman' şarkısını yorumlayan Bahadır, albüm çekimlerinin kamera arkası görüntülerini yayınladığı videoya eklediği yorumuna "En sevdiğim şarkılardan biri" notunu düştü. Paylaşım takipçileri tarafından binlerce kez görüntülendi. Albümüyle müzik piyasasında boy gösterecek olan Gökçe Bahadır, Gökçe Bahadır, "Kiminle düet yapmak istersiniz?" sorusuna ise "Enrique Iglesias" yanıtını vermişti.

Gökçe Bahadır'ın Enrique Iglesias hayali!
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da başlayan Gökçe Bahadır hayalinin Enrique Iglesias'la düet yapmak olduğunu söyledi.
Gökçe Bahadır önceki akşam bir moda markanın davetine katıldı. Etkinlik sırasında magazin gazetecilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, müzik tutkusu ve yeni albümüyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Hiç aklımda yokken çok güzel bir teklifle gelindi. Beni buna ikna etmelerine de gerek kalmadı. Çünkü şarkı söylemeyi çok seviyorum." Gökçe Bahadır, "Kiminle düet yapmak istersiniz?" sorusuna ise "Enrique Iglesias" yanıtını verdi. 

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