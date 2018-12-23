Ünlü oyuncu kendisine şöhret getiren filmin utandırıcı sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Güzel oyuncu Margot Robbie, kendisine şöhret getiren filmle ilgili unutamadığı anları anlattı.

Robbie, Aslında kariyerinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Adını eskisinden çok daha geniş bir kitleye duyurdu. Usta bir yönetmen ve gözde bir oyuncuyla birlikte çalıştı. Ama o film, onun için sadece toz pembe anılardan ibaret değil.

Margot Robbie, kariyerinin önemli parçalarından biri olan The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında yaşadığı utandırıcı anlar hakkında ilk kez konuştu.

28 yaşındaki Robbie, 2014 tarihli filmde Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu söyledi.

Porter dergisine konuşan Margot Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti.

Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği The Wolf of Wall Street, döneminin en çok izlenen filmlerinden biriydi. DiCaprio'ya en iyi erkek oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi, Halkın Seçimi, Altın Küre de dahil çok sayıda ödül kazandıran film, Margot Robbie'nin kariyeri açısından da önem taşıyor.