Ünlü oyuncu kazaya karıştı

Şile Yolu'nda 4 gün önce oyuncu Erkan Can'ın kullandığı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan adı açıklanmayan motosiklet sürücüsü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Şile Yolunda Cuma günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyuncu Erkan Can'ın kullandığı otomobil, seyir halindeki 34 SY 7123 plakalı motosiklete çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken Erkan Can ve yanındaki oyuncu Güven Kıraç araçtan inerek sağlık ekiplerine haber verdi. Motosiklet sürücüsü, Ümraniye'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen motosiklet sürücüsü, taburcu edildi.



Polisin ifadesine başvurduğu motosiklet sürücüsü Erkan Can'dan şikayetçi olmadı.



Kazayı cep telefonu kamerasına kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, kazanın ardından Erkan Can ve Güven Kıraç'ın motosiklet sürücüsüyle ilgilendikleri görülüyor.