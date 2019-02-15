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ünlü oyuncu kadıköy belediye başkanlığına iyi partiden aday oldu

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ünlü oyuncu kadıköy belediye başkanlığına iyi partiden aday oldu
Yerel seçim öncesi istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oyuncu Emre Kınay oldu.

FOX TV'de yayınlanan Vurgun dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.

"KADIKÖY DE İYİ OLSUN MU?"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, ünlü oyuncu Emre Kınay'ın İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterildiğini, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle BakırköyBelediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu. TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı. 2006 yılından 2008 yılına kadar "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı. 2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru adında kızı dünyaya geldi. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.

Emre Kınay, 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan ,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer aldı.

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