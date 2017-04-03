  • BIST 88.735
  • Altın 145,920
  • Dolar 3,6404
  • Euro 3,8819
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol mutluluğu Mihre Mutlu'da buldu ve evlilik kararı aldı.

»
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol mutluluğu Mihre Mutlu'da buldu ve evlilik kararı aldı.
İffet, Merhamet, Kördüğüm gibi dizilerde başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol, uzun süren sessizliğini evlilik haberiyle bozdu. Ünlü oyuncu Samsun'a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu'yu ailesinden istedi.

Aralarında Deniz Çakır, Tuğba Ekinci ve Cansu Dere'nin de bulunduğu pek çok güzelle adı aşk dedikodusuna karışan yakışıklı oyuncu, mutluluğu Mihre Mutlu'da buldu. Çelikkol'un bu ani kararı başta kadın hayranlarını şaşırtırken, ünlü oyuncu sosyal medyadan ''Evet'' yanıtını aldığını fotoğrafla taçlandırdı. 

Aile arasında düzenlenen törende Mihre Mutlu'yla nişanlanan oyuncunun paylaştığı fotoğraf 14 bin beğeni alırken, yakışıklı oyuncunun evlilik kararı için kendi gibi ünlü bir ismi tercih etmemesi durumuna; ''Ünlü ünsüz değil, mutluluğu kimle bulduğunla alakalı, Allah tamamını erdirsin, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.'' gibi yorumlar geldi. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü şarkıcının oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:51
  • Dedektif gibi iz sürüp kızını taciz eden şahsı yakaladı01 Nisan 2017 Cumartesi 11:48
  • 7 şüpheli hakkında...01 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
  • Öksüz ailesinin telefon trafiği01 Nisan 2017 Cumartesi 11:44
  • Diyarbakır Erdoğan'ı bekliyor!01 Nisan 2017 Cumartesi 11:43
  • KHK ile program yasaklanmamalı31 Mart 2017 Cuma 22:34
  • D'S Damat İzmir mağazasını açtı.31 Mart 2017 Cuma 17:19
  • Halit Akçepe hayatını kaybetti31 Mart 2017 Cuma 16:40
  • Zarrab bizim adamımız!31 Mart 2017 Cuma 16:35
  • Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!31 Mart 2017 Cuma 16:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim