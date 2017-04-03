Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol mutluluğu Mihre Mutlu'da buldu ve evlilik kararı aldı.

İffet, Merhamet, Kördüğüm gibi dizilerde başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol, uzun süren sessizliğini evlilik haberiyle bozdu. Ünlü oyuncu Samsun'a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu'yu ailesinden istedi.

Aralarında Deniz Çakır, Tuğba Ekinci ve Cansu Dere'nin de bulunduğu pek çok güzelle adı aşk dedikodusuna karışan yakışıklı oyuncu, mutluluğu Mihre Mutlu'da buldu. Çelikkol'un bu ani kararı başta kadın hayranlarını şaşırtırken, ünlü oyuncu sosyal medyadan ''Evet'' yanıtını aldığını fotoğrafla taçlandırdı.

Aile arasında düzenlenen törende Mihre Mutlu'yla nişanlanan oyuncunun paylaştığı fotoğraf 14 bin beğeni alırken, yakışıklı oyuncunun evlilik kararı için kendi gibi ünlü bir ismi tercih etmemesi durumuna; ''Ünlü ünsüz değil, mutluluğu kimle bulduğunla alakalı, Allah tamamını erdirsin, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.'' gibi yorumlar geldi.