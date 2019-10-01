ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı Türk sineması ve sevenlerini yasa boğdu.

Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

BUGÜN KÖTÜ HABER GELDİ!

Ünlü oyuncu dizideki rolünde de canlandırdığı karakteri bir süre hasta olarak oynamıştı. Tarık Ünlüoğlu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi de Ünal Kaplan karakterini canlandırmıştı.

Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncudan bugün kötü haber geldi. Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden çalışma arkadaşları, sanat dünyası, siyasiler ve sevenler mesaj yayınladılar.

Ünlüoğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Kaynarca, “Abimmmm … Mekanın cennet olsun canım abimmm…” dedi.