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Ünlü Oyuncu Domuz Gribine Yakalandı

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Ünlü Oyuncu Domuz Gribine Yakalandı
''Yasak Elma'' Dizindenayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, domuz gribiyle savaşıyor.

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Domuz gribine yakalanan güzel oyuncu Tuvana Türkay sevenlerini korkuttu. Bir süre hastanede tedavi gören güzel oyuncunun evinde dinlediği ortaya çıktı.

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