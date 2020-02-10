Domuz gribine yakalanan güzel oyuncu Tuvana Türkay sevenlerini korkuttu. Bir süre hastanede tedavi gören güzel oyuncunun evinde dinlediği ortaya çıktı.
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Ünlü Oyuncu Domuz Gribine Yakalandı
''Yasak Elma'' Dizindenayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, domuz gribiyle savaşıyor.
Etiketler: tuvana türkay, domuz gribi
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Ünlü Oyuncu Domuz Gribine Yakalandı''Yasak Elma'' Dizindenayan güzel oyuncu Tuvana Türkay, domuz gribiyle savaşıyor.
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- 10:23 - KIZINI EVE GÖTÜRMEK İSTERKEN POLİSLİK OLDU
- 10:11 - Merkez Bankası Açıkladı
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- 10:04 - Olay Anını Şahitler Anlattı
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