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ÜNLÜ OYUNCU ALMANYA'DA SALDIRIYA UĞRADI!

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ÜNLÜ OYUNCU ALMANYA'DA SALDIRIYA UĞRADI!
Başarılı oyuncu Nursel Köse, son verdiği röportajda "Sokakta etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladılar" diyerek Almanya'da uğradığı saldırıyı anlattı.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Avlu'da başrol oynayan oyuncu Nursel Köse, son verdiği röportajda Almanya'da sokakta yürürken 2-3 kere saldırıya uğrayıp yüzüne tükürüldüğünü söyledi.

"YÜZÜME TÜKÜRÜP, TARTAKLADILAR"
Milliyet'e konuşan oyuncu, Almanya'da yaşadığı çirkin saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Sokakta 2-3 kere dazlaklar, kara kaş ve gözüm olduğu için etrafımı çevirip, tükürüp, tartakladı. Her seferinde ramak kala Allah yüzüme baktı da, kurtuldum. Almanya'dan soğuma nedenlerimden biridir bu."

"DAZLAK VE FAŞİSTE TAHAMMÜL EDEMEM"
Yaşadığı saldırıdan çok etkilenen oyuncu, sözlerine"Çok travma ve korkular yaşadım. Rüyalarıma girdi. Dazlak ve faşiste tahammül edemem" diyerek devam etti.

Kaynak: Sondakika.com

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