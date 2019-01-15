Ünlü otele terör saldırısı

Uluslararası ajanslar son dakika koduyla haberi geçti. Kenya da ünlü bir otel de patlama meydana geldi. Patlama'nın sebebi tam olarak bilinmiyor. Otel çalışanlarından alınan bilgiye göre terör saldırısı olduğu düşünülüyor.

Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de patlama ve silah sesleri duyuldu.Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla geçtiği bilgiye göre, patlama ve silah sesleri lüks bir otelden geldi. Bölgede DusitD2 isimli otelin yanı sıra bankalar ve işyerleri de bulunuyor.

İki kez patlama olduğunu belirten bir otel çalışanı, Reuters'a saldırı altında olduklarını söyledi. Ajansın geçtiği ilk fotoğraflarda da, otel çevresindeki araçların alev aldığı görülüyor. Yerel televizyonlar ise, otelden dumanların yükseldiği görüntüleri ekrana getirdi.Amerikan AP haber ajansı, bölgede bulunanların olayı “terör saldırısı” olarak adlandırdığını ifade etti.