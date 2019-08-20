Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra yine bir Türk olan iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan Adriana Lima, mutluluğunu artık saklamıyor.Son olarak Lima, sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Emir Uyar'ın yaptığı jesti gözler önüne serdi. Uyar, güzel modele 225 adet gül gönderdi.Lima, o anları "Şüphesiz 225 sayısı kendimi çok özel hissettirdi" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
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ÜNLÜ MODELE KİM KAÇ GÜL GÖNDERDİ?
Türk yazar Metin Hara ile yollarını ayırdıktan sonra magazin dünyasında günlerce konuşulan Adriana Lima'ya, yeni Türk sevgilisi Emir Uyar'dan büyük bir jest geldi.
Etiketler: adriana lima, metin hara, emir uyar, sevgili, türk
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