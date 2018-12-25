Ünlü modele ilginç dost kazığı

Model Pelin Sürbay, kendisine borç veren arkadaşını tefecilik yaptığı gerekçesiyle ihbar etti.

Ünlü modele büyük şok. Model Pelin Sürbay, kendisine borç veren arkadaşını tefecilik yaptığı gerekçesiyle ihbar etti.

Eylül ayında Hünkar M. adlı kişiden 3 bin TL borç alıp boş senede imza atan Sürbay, bu kişinin kendisini 50 bin TL borçlu çıkardığını ve şiddete uğradığını iddia etti.

'YÜKSEK FAİZ İŞLETTİ'



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Hünkar M.'nin senedi icraya koyması üzerine evine haciz giden genç model, savcılığa başvurup borcuna yüksek faiz işletildiğini söyledi.

Soruşturma sonunda; Hünkar M.'nin Sürbay'a arkadaşça para verdiği belirlendi.