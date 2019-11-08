ÜNLÜ MODELE BÜYÜK ŞOK! KÖPEK ZİNCİRİYLE BAĞLAYIP EVİNİ SOYDULAR!

ABD'li ünlü model Lauryn Elaine, hırsızların hedefi oldu. Elaine'nin evine giren hırsızlar, genç kadını köpek zinciriyle bağladıktan sonra evden 30 bin dolarlık para ve değerli eşya çalarak kayıplara karıştı.

ABD’nin Los Angeles kentinin North Hollywood bölgesinde yaşayan Playboy modeli Lauryn Elaine, önceki gece evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.

Lauryn Elaine.

İçeri girdiğinde yüzleri maskeli üç kişiyle burun buruna gelen Elaine, kaçmasına fırsat kalmadan hırsızlar tarafından yakalandı. 36 yaşındaki modeli köpek zinciriyle bir dolaba bağlayan zanlılar, evden 30 bin dolar değerinde para ve değerli eşyayla birlikte ayrıldı.

Lauryn Elaine.

Hırsızların gitmesiyle birlikte kendini kurtaran Elaine, polis ekiplerine haber verdi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede hırsızların camlı kapıyı kırarak içeri girdiğini tespit ederken, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TMZ’nin haberine göre olay sonrası büyük şok yaşayan Elaine, evde yaşadıklarını ve ortalığın geldiği hali paylaştığı bir videoda anlattı.