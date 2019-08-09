ÜNLÜ MODELDEN ÜSTSÜZ HAVUZ KEYFİ

54 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, havuza üstsüz girdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan modelin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 54 yaşındaki model Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımıyla gündeme geldi.

Yaşına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran modelin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.