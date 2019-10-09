ÜNLÜ MODEL YİNE RAHAT DURMADI.. POLİSİN BAŞINI YAKAN GÖRÜNTÜ!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Playboy modeli Francia James, yine sıra dışı bir görüntüyle ortalığı karıştırdı. İç çamaşırlarıyla polis merkezine götürüldüğü anları paylaşan James, hazırlanan mizansen ile bir polisin başını yaktı

ABD’nin Miami kentinde kaydedilen görüntülerde James ile model arkadaşları Julianne Kissinger ve Maddy Belle, üzerlerinde yalnızca iç çamaşırları varken elleri kelepçeli şekilde polis merkezine götürülürken görülüyor. Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayılıp binlerce kez paylaşılırken, Miami polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Tutuklama olayının mizansen olduğu ortaya çıkarken, görüntüde yer alan polis memurunun Richard Beeker olduğu belirlendi. Beeker’ın kaderi yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak.