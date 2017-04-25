Ünlü model Martina Stetiarova, Deulofeu hayranı çıktı!

Slovak model Martina Stetiarova, AC Milan’da forma giyen İspanyol yıldız Deulofeu’nun en büyük hayranlarından biri.

Yıldız futbolcunun Milano’dan ayrılmasını istemeyen model, onun takım için ilham verici olduğunu savunuyor.Aynı zamanda DJ’lik de yapan Martina, İstanbul’da bu işi yapan ilk kadın olarak da biliniyor.