  • BIST 94.635
  • Altın 146,113
  • Dolar 3,5853
  • Euro 3,9192
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKonut satışında mart ayı rekoru

Ünlü model Martina Stetiarova, Deulofeu hayranı çıktı!

»
Ünlü model Martina Stetiarova, Deulofeu hayranı çıktı!
Slovak model Martina Stetiarova, AC Milan’da forma giyen İspanyol yıldız Deulofeu’nun en büyük hayranlarından biri.

Yıldız futbolcunun Milano’dan ayrılmasını istemeyen model, onun takım için ilham verici olduğunu savunuyor.Aynı zamanda DJ’lik de yapan Martina, İstanbul’da bu işi yapan ilk kadın olarak da biliniyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber22 Nisan 2017 Cumartesi 09:08
  • Penaltıda yenilgi!21 Nisan 2017 Cuma 14:45
  • Tudor'dan Van Persie uyarısı!20 Nisan 2017 Perşembe 13:19
  • Yıldız sporcu cezaevinde intihar etti!20 Nisan 2017 Perşembe 11:00
  • Galatasaray evinde kaybetti!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:58
  • Kocaman jest19 Nisan 2017 Çarşamba 11:55
  • Ya para, ya sandık!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:48
  • Gökhan Zan'ın AVM turu19 Nisan 2017 Çarşamba 11:42
  • G.Saraylı yıldıza şok sözler: 'Beş para etmez'19 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
  • Beşiktaş’ta olaylı seçim! Polis salona girdi15 Nisan 2017 Cumartesi 16:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim