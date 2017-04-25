Yıldız futbolcunun Milano’dan ayrılmasını istemeyen model, onun takım için ilham verici olduğunu savunuyor.Aynı zamanda DJ’lik de yapan Martina, İstanbul’da bu işi yapan ilk kadın olarak da biliniyor.
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Ünlü model Martina Stetiarova, Deulofeu hayranı çıktı!
Slovak model Martina Stetiarova, AC Milan’da forma giyen İspanyol yıldız Deulofeu’nun en büyük hayranlarından biri.
Etiketler: MİLANO, MARTİNA, STETİAROVA, DEULOFEU
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