Ünlü model, fotografçısı tarafından tecavüze uğradı

30 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve model Emily Ratajkowski, 2012 yılında bir dergi için çıplak fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Jonathan Leder'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski takipçileriyle yıllar önce yaşadığı iğrenç olayı paylaştı. Genç model,2012 yılında bir dergi için çıplak fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Jonathan Leder'in kendisine zorla sahip olduğunu itiraf etti.
Emily, fotoğrafçının tacizden bir kaç yıl sonra bir kitap yayınladığını ve kitabında kendisinin rızasını almadan çıplak fotoğraflarını paylaştığını söyledi.
Yıldız model, dergi için çıplak fotoğraflarını çekecek olan Leder'in evine gittiğini evde iki çocuk bulunduğunu ve bir kadın makyajcının bulunduğunu söyledi.
İlk önce iç çamaşarı çekimleri yaptıklarını arada bir dinlendiklndiklerini akşam yemeği sırasıdna yemek yemediğini ama Leder'in kendisine dört bardak şarap dolduruduğunu söyledi.
İç çamaşırı çekimi bittikten sonra Leder, kendisine tamamen çıplak poz vermesi gerektiğini söyledi.
Çekimlerden sonra Leder, makyajcıya kendilerini yalnız bırakmalarını söyledi Makyajcı gittikten sonra Leder önce parmakları ile cinsel organıma dokunup karşı koymama rağmen bana sahip oldu dedi.
Yaşadığı tacizi daha önce hiç kimseye anlatmadığını söyleyen Emily'nin iddialarına karşın fotoğrafçı Leder, Emily'nin gündeme gelmek için kendisine iftira attığını söyledi.