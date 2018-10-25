Ünlü model fotoğraf çekimlerinde yürek hoplattı!

Victoria Secret'ın meleği Gigi Hadid, Brezilya'daki moda çekimlerinde giydiği pembe ceket ve yarım giydiği dalgıç mayosuyla yürek hoplattı!

Victoria Secret'ın çıtır modeli Gigi Hadid, pembe ceketi ve içine giydiği dalgıç mayosuyla objektiflere poz verdi. Hadid'in poz verdiği sırada rüzgarla mücadelesi ise yürekleri hoplattı! Gigi'nin mutlu halleri gözlerden kaçmadı

Önümüzdeki ay yeniden melek olarak podyuma çıkacak olan Gigi Hadid, Brezilya'da görev aldığı çekimde görüntülendi.

Pembeler içinde olan Hadid, sıcak Rio de Janeiro güneşinin altında uzun uzun poz verdi.

Gigi Hadid'in görev aldığı kampanya çekiminin kamera arkasından objektiflere bu kareler yansıdı.

Sahilde gerçekleşen çekimlerde pembe blazer ceketi ve Cynthia Rowley marka 2500 değerinde bir wetsuit yani dalgıç elbisesi giyen Hadid'i rüzgar bir türlü rahat bırakmadı. Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan Hadid, farklı tarzıyla yürek hoplattı.