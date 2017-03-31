Model Shanina Shaik reality yıldızı arkadaşı Nicole Williams'ın bekarlığa veda partisinde seksi bikinisiyle ve verdiği pozlarla olay oldu.
- BIST 89.216
- Altın 145,349
- Dolar 3,6400
- Euro 3,8880
- İstanbul 12 °C
- Ankara 13 °C
- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda kaza!
- Ünlü model çıldırdı
- Tacizci amcaya tahliye yok!
- Erdoğan düğmeye bastı!
- Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!
- Danıştay'dan sağlık çalışanlarına müjde!
- Akıncı Üssü iddianamesinde dikkat çeken detay!
- Pendik'te banka soygunu girişimi: Çatışma çıktı
- Aleyna Tilki’den Büyük Açıklamalar: “Seneye Dünya Starı Benim”
- Medyaya baskı artıyor!
- Ekonomik nedenlerden dolayı çocuğunu 4 bin liraya sattı
- Halkbank müdür yardımcısına 50 yıl ceza
- 'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar
- Hiçbir iş yapmıyor haber oluyor
- İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik
Ünlü model çıldırdı
Etiketler: Shanina Shaik
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!Dört nala giden attan düşen ve sert bir şekilde zemine düşen Feyza Çıpa'nın vücudunda bazı ezilmeler oldu ve eli kırıldı. Kutsi ile evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, şu an yürümekte zorluk çekiyor.
Aleyna Tilki’den Büyük Açıklamalar: “Seneye Dünya Starı Benim”Cevapsız Çınlama şarkısı ile bir anda magazin gündemine oturan ve genç yaşına rağmen çok iyi performans gösteren Aleyna Tilki, 17 yaşına girdi. Doğum günü kutlamasında açıklamalarda bulunan Tilki, “2017’ye damga vurdum. Hazır olun, seneye dünya starıyım”
'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar'Tatlım Tatlım' filminin oyuncuları, filmi geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte izledi. Hillside Etiler Deniz Private Cinecity Sineması'nda salon kapatan ekibin filmini izlemeye ünlü isimler de akın etti.
Hiçbir iş yapmıyor haber oluyorCansu Taşkın sosyal medyada bikini ve iç çamaşırlarıyla sürekli fotoğraf paylaşarak Engin Akyürek ile bir kaçamaktan sonra medya da haber olmaya devam ediyor.
- 15:31 - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda kaza!
- 15:12 - Ünlü model çıldırdı
- 15:09 - Tacizci amcaya tahliye yok!
- 15:04 - Erdoğan düğmeye bastı!
- 14:59 - Kutsi'nin sevgilisi ölümden döndü!
- 14:57 - Danıştay'dan sağlık çalışanlarına müjde!
- 14:56 - Akıncı Üssü iddianamesinde dikkat çeken detay!
- 14:55 - Pendik'te banka soygunu girişimi: Çatışma çıktı
- 14:09 - Aleyna Tilki’den Büyük Açıklamalar: “Seneye Dünya Starı Benim”
- 14:09 - Medyaya baskı artıyor!
- 14:05 - Ekonomik nedenlerden dolayı çocuğunu 4 bin liraya sattı
- 14:02 - Halkbank müdür yardımcısına 50 yıl ceza
- 13:59 - 'Tatlım Tatlım' için sinema kapattılar
- 13:56 - Hiçbir iş yapmıyor haber oluyor
- 13:52 - İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim