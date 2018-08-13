  • BIST 91.136
  • Altın 264,446
  • Dolar 6,8428
  • Euro 7,8014
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Ünlü model 25 yaşına girdi!

»
Ünlü model 25 yaşına girdi!
Paylaştığı pozlar sayesinde dünya çapında tanınan Jen Selter, artık 25 yaşında!

Instagram'ın ilk yıldızlarından biri olan Jen Selter yeni yaşını kutladı

8 Ağustos'ta 25'inci yaşını bitiren Jen Selter'ı bu mutlu gecesinde ailesi, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

Instagram'ın ilk yıldızlarından biri olan Selter, gecede beyaz yarı şeffaf bir tulum giydi. 

Tam adı Jennifer Leigh Selter olan New York doğumlu fitness modeli, genç yaşlarda keşfedildiğinden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Kendisini şöhrete kavuşturan Instagram'ı halen aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Jen Selter'ın 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Selter'ın paylaşımları hayranlarından yüzbinlerce beğeni ve yorum alıyor. Selter, mayıs ayında İstanbul'a gelmiş ve Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaşarak "Merhaba İstanbul" notunu düşmüştü.

1-129.jpg

2-127.jpg3-106.jpg4-074.jpg

5-029.jpg6-017.jpg7-012.jpg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Kerimcan Durmaz'a savaş açtı13 Ağustos 2018 Pazartesi 10:30
  • Seren Serengil gelin oldu!13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:24
  • Buse Narcı'dan Sinan Akçıl'a şok sözler11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:23
  • Hastane odasından ilk fotoğraf!10 Ağustos 2018 Cuma 17:02
  • Hazar'ın mayolu pozu nefes kesti!10 Ağustos 2018 Cuma 16:38
  • Güldür Güldür Show hangi kanala transfer oldu?10 Ağustos 2018 Cuma 14:44
  • Merve Sevi'den kötü haber!10 Ağustos 2018 Cuma 14:06
  • Şilan dikkatleri üzerine çekti!10 Ağustos 2018 Cuma 12:03
  • Ebru Yaşar'a romantik doğum günü!10 Ağustos 2018 Cuma 11:54
  • Mustafa Sandal sigarayı elinden düşürmedi!10 Ağustos 2018 Cuma 10:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim