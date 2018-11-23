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Ünlü modacılar sosyal medya fenomenini linç etti!

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Ünlü modacılar sosyal medya fenomenini linç etti!
Sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni ünlü moda tasarımcılarının hışmına uğradı. Stefano Gabbana ve Roberto Cavalli Ferragni'ye hakarete varan yorumlar yaptı...

Chiara Ferragni isimli ünlü sosyal medya fenomeni, ünlü moda tasarımcılar tarafından adeta linç edilmeye başlandı. Ünlü modacı Stefano Gabbana ve Roberto Cavalli, güzel fenomene ağır hakaretler yağdırdı.

Dünyaca ünlü modacılar podyumların ve sosyal medyanın yıldızlarını sosyal medya üzerinden linç etmeye başladı. Dolce&Gabbana’nın kurucu ortaklarından Stefano Gabbana'nın Selena Gomez’e ‘Çirkin’ demesiyle başlayan salgının yeni hedefi güzelliğiyle dikkat çeken sosyal medya Chiara Ferragni’ye sıçradı. Gabana, Chiara Ferragni’nin düğün fotoğrafı altına ‘Ucuzsun’ diye yazdı. Bir başka moda devi olan Roberto Cavalli de Chiara Ferragni’ye adeta ateş püskürüp, "Sırf formun bozulmasın diye çocuğunu bile emzirmemişsin!” dedi.

Son günlerde ünlü moda tasarımcıları, gündemdeki isimlere kancayı takmış durumda. Özellikle tasarımlarından çok sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Dolce&Gabbana’nın kurucu ortaklarından Stefano Gabbana, Selena Gomez’e ‘Çirkin’ demesiyle oldukça eleştirilmişti.

Eleştriler onu çok ilgilendirmemiş olsa gerek, ünlü sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni’nin düğün fotoğrafı altına ‘Ucuzsun’ diye yorum yapmış, ‘Anti-Chiara’ akımı başlaşmış ve kimse buna bir anlam verememişti…

İşte bu ‘Anti-Chiara’ akımı ilgi görmüş olsa gerek, bir başka moda devi olan Roberto Cavalli de Chiara Ferragni’ye adeta ateş püskürdü.

Ferragni’nin iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğrafının altına “Kim olduğunu sanıyorsun? Sadece para makinasısın. Yaptığın işte spontanelik ya da tutku yok. Sırf formun bozulmasın diye çocuğunu bile emzirmemişsin!” yazan Cavalli’nin yorumu tartışmalara yol açtı.

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