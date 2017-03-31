Ünlü modacı yurtdışına açıldı!

Ünlü modacı Nur Yetişen dünyaya açılıyor.

Manisa'da butiği bulunan ve yaptığı tasarımları ile birçok firmanın gözdesi olan Nur Yetişen gözünü Avrupa'ya dikti. Birçok tasarımı dünyaca ünlü firmalar tarafından beğenilip İstanbul'a davet edilen modacı Yetişen, Avrupa'ya açılma kararı aldı.